أبوظبي تطلق "موسم التسوق لفصل الشتاء"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن خططها لإطلاق حملتها الشتوية "موسم أبوظبي للتسوق"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة الترويجية في موسم الصيف.

وتعد هذه الحملة جزءاً من مبادرة موسم الشتاء، "احتفل بالشتاء"، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتشجيع جميع أفراد المجتمع المحلي في دولة الإمارات على استغلال هذه الخصومات والعروض لقضاء إجازتهم الشتوية في فنادق الإمارة والاستمتاع بالأنشطة السياحية فيها.

ويمثّل "موسم أبوظبي للتسوق" الذي ينطلق بدءاً من 10 ديسمبر ويستمر على مدار 3 أشهر لغاية 14 فبراير 2021، النسخة الأحدث من حملة عروض أبوظبي لموسم الشتاء. ومن المقرر أن يتضمن هذا الموسم تخفيضاتٍ وعروض ترويجية قيّمة وبخاصة خلال فترة الأعياد عبر جميع المتاجر الكبرى في كل من مدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، إلى جانب إطلاق تشكيلات جديدة من المنتجات، وتجارب تسوق حصرية في عالم الأزياء والجمال ونمط الحياة في أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة: "حقق موسم الصيف نجاحاً كبيراً بفضل الشراكات المميزة بين القطاعين العام والخاص، والتي أثمرت مبيعاتٍ قياسية وسجلت نمواً بنسبة 31% مقارنةً بالعام الماضي. وتحرص حملة "موسم أبوظبي للتسوق" على تعزيز قطاع التجزئة بمختلف فئاته. ويعد موسم أبوظبي للتسوق جزءاً من حملة "احتفل بالشتاء"، والتي تشتمل على عدد من المبادرات التي تسعى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى إتاحة الفرصة لسكان الدولة للاستمتاع بفترة العطلات الشتوية من خلال توفير خصومات حصرية على عروض الإقامة في الفنادق وعلى عدد من الأنشطة السياحية في الإمارة".

وتلتزم كافة الجهات المشاركة في الحملة بتطبيق أعلى معايير برنامج شهادة الأمان (Go Safe) العالمية للسلامة والنظافة في الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في أبوظبي. وتشمل تدابير السلامة اختبار الكشف عن كوفيد-19 للعاملين في قطاع التجزئة، فضلاً عن قياس درجة حرارة المتسوقين عند منافذ الدخول، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مراكز التسوق والمتاجر والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة لجميع المنافذ المشاركة.

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