أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط في تل أبيب

المصدر: دبي - وام

هبطت أول رحلة تجارية منتظمة تشغلها فلاي دبي من مطار دبي الدولي /DXB/ في مطار تل أبيب بن غوريون الدولي /TLV/ اليوم في الساعة 11:35 حيث استقبلت الرحلة برشاشات المياه التقليدية.

وقاد طائرة الرحلة الافتتاحية الكابتن باتريك جونزنباخ ومساعده الإماراتي عبدالله الشامسي، وكان على متن الرحلة وفد برئاسة غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

واستقبل الوفد - لدى وصوله المطار - بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووفد رفيع المستوى ضم شموئيل زاكاي الرئيس التنفيذي لمطار بن غوريون الدولي وممثلين عن قطاع الطيران.

وقال غيث الغيث : " إن الرحلة الافتتاحية اليوم تأتي انعكاسا لاتفاقية النقل الجوي، وتشغيل هذه الرحلات الجوية المباشرة سيدعم تطوير المشاريع التجارية عبر عدد من القطاعات مما يساعد على تعزيز النجاح والازدهار ونتطلع إلى الترحيب بأول مسافرين من إسرائيل عند قدومهم لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة ".

من جهته قال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي : " منذ أن أعلنا إطلاق خدماتنا إلى تل أبيب شهدنا طلبا قويا على الرحلات من كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة كما تلقينا أولى حجوزاتنا من كل من السياح والمسافرين من رجال الأعمال بعد وقت قصير من الإعلان عن جدول الرحلات المنتظمة الجدول الزمني.. مضيفا هناك فرصة لتعزيز رحلاتنا اليومية وهي رحلتين يوميا بشكل أكبر. ".

وتوفر شراكة فلاي دبي الموسعة بالرمز مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي الدولي الذي يعد اليوم مركزا عالميا للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 155 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكات فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وتقدم فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. وسيكون للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة والمقعد الفسيح المريح والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات تناول الطعام.

وتتوفر وجبات كوشر للطلب المسبق. كما سيستفيد المسافرون من أولوية خدمة إتمام إجراءات السفر في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

وسيستمتع الركاب المسافرون على الدرجة السياحية بمقعد من تصميم شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء خلال الرحلة التي تستغرق أقل من أربع ساعات. تواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار /فليكس / القيمة/ أو /لايت/ حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

وتعد دبي واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم وهي معروفة بفنادقها الفخمة ومراكز التسوق وناطحة السحاب برج خليفة وهو أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم فضلا عن شواطئها النظيفة ومناظرها الصحراوية البديعة كما أنها أيضا مركز دولي للفاعليات وهناك فرصة للاستمتاع بالمرافق الترفيهيه الحي ونمط الحياة والأنشطة الرياضية.

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