"3 أيام من التخفيضات الكبرى" تنطلق 26 نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دورتها الثانية لعام 2020 لتقدم عروضاً ترويجية وصفقات مذهلة على عدد من أبرز العلامات التجارية وذلك من 26 وحتى 28 نوفمبر الجاري.

وأفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، في بيان اليوم، بأنه يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض ترويجية تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والكثير من المنتجات الأخرى التي تقدمها المحلات التجارية ومراكز التسوق المشاركة على مستوى المدينة.

وتقام الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من "تحدي دبي للياقة"، حيث تشارك العلامات التجارية الشهيرة والمتاجر في تقديم عروضها في أكثر من 1500 متجر، مع حرصها في الوقت ذاته على اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتسوقين خلال هذه الفعالية المهمة.

وسيجري التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الوقائية ضمن إجراء محدد يتم تطبيقه بالتعاون ما بين "دبي للسياحة"، واقتصادية دبي، وبلدية دبي، الذين أطلقوا ختم «دبي الضمانة» (DUBAI ASSURED) للفنادق، ومحلات تجارة التجزئة، والمطاعم والوجهات السياحية التي امتثلت لجميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن هذه الجهات الحكومية الثلاث، وبما يتوافق مع البروتوكولات الوقائية المُوصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: "تعد فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إحدى أهم فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة والمناسبات، وتُقام هذه الفعالية مرتين سنوياً بهدف دعم شركائنا في قطاع التجزئة، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عروض ترويجية في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى إمكانية الاسترداد النقدي، وغيرها الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع".

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