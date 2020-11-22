«دبي المالي العالمي» يوقع اتفاقية مع بنك هبوعليم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخوله في اتفاقية مع بنك هبوعليم الإسرائيلي.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الاتفاقية المُعلن عنها، ستتيح لمركز دبي المالي العالمي زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، وزيادة أسهام قطاعي التمويل والابتكار فيه، كما ستدعم رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي.

وسيصبح بنك هبوعليم جزءاً من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع البنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات، التي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي، بتبنيّ أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية.

ولفت البيان إلى أن هذا التحالف يتيح إقامة أول حضور إقليمي لبنك هبوعليم خارج إسرائيل، للاستفادة من الفرص المصرفية والابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في إطار قناعة مشتركة بين كل من «دبي المالي العالمي» و«هبوعليم» بأهمية تبادل المعرفة واستضافة الوفود، وتعزيز إقامة فعاليات الأعمال ذات الصلة. كما ستتم دعوة خبراء الاستثمار والتكنولوجيا المالية من بنك هبوعليم للمشاركة في فعاليات حصرية، مثل «يوم المستثمر» المرتقب، الذي ينظمه برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي.

ورحب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، ببنك هبوعليم شريكاً عالمياً، وقال: «توفر شراكتنا مع البنك إمكانية الاستفادة من منظومتنا المالية الأكثر تطوراً وانتشاراً وتكاملاً في المنطقة، وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول والابتكار، وفرص التكنولوجيا المالية المتاحة».

وعبّر أميري عن أمله في أن تفتح هذه الاتفاقية فرصة مثالية مشتركة لتسريع أجندة مستقبل القطاع المالي، وتحفيز الابتكار من خلال منصة «إنوفيشن هب» في «دبي المالي العالمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم، دوف كوتلر: «تعتبر الاتفاقية الموقّعة مع (دبي المالي العالمي) علامة بارزة، إذ نأمل منها خدمة وتوسيع وتعزيز العلاقات المالية بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي».

ولفت إلى أن الاتفاقية ستمكن روّاد الأعمال الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا المالية من الاستفادة من المنظومة الديناميكية والحيوية التي تتمتع بها دبي، بما يساعد في تعزيز الابتكار عبر الحدود.

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