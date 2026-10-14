أحمد بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين، بهدف تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، وأبرمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومركز دبي المالي العالمي، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ويمتد على مدار ستة أشهر.