"فلاي دبي": الشركة ستواصل العمل مع الجهات المختصة بخصوص طائرة "ماكس"

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن "الناقلة على علم بآخر التحديثات الصادرة من إدارة الطيران الفيدرالية"، بخصوص طائرة "737 ماكس".

وأضاف المتحدث: "سنواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة وسنتبع التوجيهات الصادرة".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، ألغت في وقت سابق اليوم طلب إيقاف العمليات التجارية لطائرات "بوينغ 737-8 و737-9".

 

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