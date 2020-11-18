"فلاي دبي": الشركة ستواصل العمل مع الجهات المختصة بخصوص طائرة "ماكس"
قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن "الناقلة على علم بآخر التحديثات الصادرة من إدارة الطيران الفيدرالية"، بخصوص طائرة "737 ماكس".
وأضاف المتحدث: "سنواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة وسنتبع التوجيهات الصادرة".
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، ألغت في وقت سابق اليوم طلب إيقاف العمليات التجارية لطائرات "بوينغ 737-8 و737-9".
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