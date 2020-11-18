"فلاي دبي": الشركة ستواصل العمل مع الجهات المختصة بخصوص طائرة "ماكس"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن "الناقلة على علم بآخر التحديثات الصادرة من إدارة الطيران الفيدرالية"، بخصوص طائرة "737 ماكس".

وأضاف المتحدث: "سنواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة وسنتبع التوجيهات الصادرة".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، ألغت في وقت سابق اليوم طلب إيقاف العمليات التجارية لطائرات "بوينغ 737-8 و737-9".

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