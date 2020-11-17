«ريرا»: 7% خفضاً متوقعاً في رسوم الخدمات بنهاية 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، المهندس مروان بن غليطة، أنه من المتوقع أن تنخفض رسوم الخدمات والصيانة في دبي بنسبة ترواح بين 5% و7% بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه معدل جيد بالنسبة لعام 2020، خصوصاً أنها تراجعت بنسبة جيدة خلال العام الماضي وصلت إلى 10%.

وقال بن غليطة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش «قمة سيتي سكيب العقارية»، إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لا تدخر جهداً في ما يتعلق بخفض رسوم الخدمات، لكن هذه الرسوم تحددها الكثير من العوامل التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لتحقيق المزيد من الخفض.

وأضاف أنه لابد للمطور العقاري أن يراعي مبادئ الاستدامة في المشروعات الجديدة، وذلك لأن التصميم المعماري للمبنى عامل مهم ويسهم في خفض استهلاك الطاقة في المبنى، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، إن أداء القطاع العقاري كان جيداً على الرغم من جائحة «كورونا»، وهو ما تشير إليه الأرقام، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري بدبي وصل خلال الأشهر الـ10 الماضية من العام الجاري إلى 56 مليار درهم.

وبينت أن إجمالي التصرفات العقارية خلال الفترة ذاتها بلغ 149 مليار درهم، بينما تم استكمال 42 مشروعاً، وطرح 16 مشروعاً جديداً.

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