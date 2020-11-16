إنجاز مراحل متقدمة في الجناح المصري المشارك في "إكسبو 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي يقع في منطقة الفرص مما يشكل فرصة متميزة لاستعراض ما تم من إنجازات في السنوات السابقة التي شهدت تكثيفاً لعملية التنمية اقتصادية بما يشمل تطوير مشاريع البنية التحتية وخاصة الطرق والجسور إلى جانب تطوير البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي للجناح وضخامة مساحته.

وأشارت إلى أن أكثر من 25 وزارة وهيئة تتعاون معاً في إطار الخطط والبرامج الخاصة بالجناح إلى جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص.

وأكدت أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمجموعة من القطاعات تشمل التعليم والصناعة كما تعمل على استقطاب استثمارات مشتركة وخاصة في قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية.

ومن جانبه قال الدكتور المفوض العام للجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، أحمد مغاوري، إن الجناح المصري يستهدف تعريف الزوار المشاركين في أكبر حدث تستضيفه المنطقة على الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي تتمته بها مصر في مجمل القطاعات بفضل الطفرة التنموية التي تحققها منذ عدة سنوات، حيث يتم صياغة آفاق مستقبل جديد للشخصية المصرية والتأكيد على قدرة مصر على صنع الحاضر والمستقبل تماماً كما نجحت في صناعة التاريخ.

وذكر أن الجناح المصري المقام على مساحة ألف متر مربع، سيشكل منصة مثالية لسرد قصة مصر بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل، وذلك عبر أكثر من 14 منطقة ضمن الجناح تستعرض كل منها مرحلة من مراحل الحضارة المصرية العريقة، مشيراً إلى أن العمليات الإنشائية في الجناح وصلت إلى مراحل متقدمة جداً حيث تم انجاز الواجهات الخارجية للمبنى.

وذكر مغاوري أن الجناح الذي يقام على ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية للمباني تصل إلى 3 آلاف متر مربع، سيأخذ الزوار برحلة تعريفية حول حضارة مصر العريقة والتي ستكون حاضرة في المنطقة المخصصة للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مناطق المشروعات العملاقة والبنية التحتية والمدن الذكية إلى جانب البرامج والمبادرات التي أطلقتها مصر أخيراً.

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