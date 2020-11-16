ترخيص فوري لـ 2124 منشأة في دبي خلال 10 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 2124 رخصة بشكل فوري، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن عملية إصدار الرخصة الفورية تستغرق خمس دقائق فقط مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

وأوضحت اقتصادية دبي أن الرخص الفورية التي تم إصدارها، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2020، توزعت على حسب النشاط، إلى أنشطة تجارية بنسبة 72%، وأنشطة مهنية بنسبة 28%.

المناطق

وأوضح تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري أن توزيع الرخص الفورية الصادرة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، توزع بين منطقتي بردبي بإجمالي 1914 رخصة، وديرة بمجموع 210 رخص.

وأضاف أن عدد الذين يملكون رخصة فورية، التي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، وصل خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري إلى 6295، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 88%.

وبيّن التقرير أن الرخص الفورية الصادرة منذ بداية عام 2020 حتى نهاية أكتوبر الماضي، وفقاً للشكل القانوني، كانت كما يلي: شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 59%، تبعتها المؤسسة الفردية بنسبة 27%، فيما توزعت بقية النسب على شركة الشخص الواحد، وشركة أعمال مدنية.

التنويع

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن إصدار الرخصة الفورية يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وذكرت أن خدمة «الرخصة الفورية»، الحائزة «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019»، توفر حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال، الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

أتمتة الإجراءات

وذكرت اقتصادية دبي أن مبادرة «الرخصة الفورية» تسهم في خفض التفاعل البشري، عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، كما تضمن السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وأضافت أن «الرخصة الفورية» توفر أيضاً خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، فضلاً عن عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، لافتة إلى أن الرخصة تمكن من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري.

تسجيل الموظفين المواطنين

ذكرت اقتصادية دبي أنه تمت إضافة خاصية تسجيل الموظفين المواطنين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عند إصدار «الرخصة الفورية»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق قرارات التوطين، التي اعتمدها مجلس الوزراء لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار. وأوضحت أن خطوات تسجيل العمالة «المواطنين» من خلال «الرخصة الفورية»، تشمل ما يلي: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة» عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، وكتابة رقم هوية الشخص والضغط على «الحصول على تفاصيل، ثم التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك والضغط على «إرسال طلب الموافقة»، وبعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص يتم الضغط على «حدث الموافقات»، ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة نفسها، ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال جميع البيانات بشكل صحيح والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

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