«ديوا» تضيف «التتبع والتشخيص الذاتي» للتحقق من الاستهلاك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أنها توفر، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، خاصية «التتبع والتشخيص الذاتي»، لتمكين المتعاملين من تتبع مراحل استجابة الهيئة لطلباتهم المتعلقة بخدمة التحقق من استهلاك الكهرباء والمياه، وتحديد موعد زيارة فريق الهيئة الفني لإجراء الفحص اللازم.

وأفادت الهيئة في بيان بأن الخاصية الذكية تتيح أيضاً للمتعاملين استلام رسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني، لاطلاعهم على نتائج الفحص من حيث حل المشكلة الفنية وتعديل الفواتير عند الضرورة، إضافة إلى الحصول على سجل بطلباتهم الخاصة بخدمة التحقق من الاستهلاك، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتلبيتها.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدمات رقمية ذكية، وفق أعلى المعايير العالمية، بما ينسجم مع مبادرة «دبي الذكية».

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