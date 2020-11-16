65 شركة طيران وشحن تستأنف عملياتها في «دبي الدولي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت مؤسسة مطارات دبي إن عدد شركات الطيران والشحن الجوي، التي استأنفت عملياتها في مطار دبي الدولي، وصل إلى 65 شركة في نوفمبر الجاري.

وذكرت المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، أن 49 شركة طيران بدأت عملياتها المجدولة في مطار دبي، فضلاً عن 16 شركة لعمليات الشحن الجوي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية عبر مطار دبي تخطى حاجز الـ140 وجهة.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، ارتفع عدد الشركات العاملة في المطار بنسبة بلغت نحو 97% خلال نوفمبر، مقابل 33 شركة بدأت عملياتها في سبتمبر الماضي.

وبحسب تعليمات السفر في الموقع الشبكي لـ«مطارات دبي»، يجب على المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة «كوفيد-19» سلبية قبل الوصول إلى مطاري دبي و«دبي وورلد سنترال» الدوليين.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء مطار دبي، للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، مبينة أن هذه التدابير تشمل زجاجاً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، إضافة إلى الفحص الحراري عن بُعد، فضلاً عن وضع علامات التباعد الاجتماعي.وأظهرت بيانات لشركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، حيث يبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتَين حالياً، 139 وجهة، منها 95 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و44 لـ«فلاي دبي».

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