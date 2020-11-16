«دبي للسياحة»: حزم التحفيز والتسهيلات تدعم استمرارية نمو الأنشطة السياحية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن حزم التحفيز والتسهيلات تدعم استمرارية القطاعات العاملة في دبي، والتخفيف من تداعيات الظروف الحالية، وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي، بما في ذلك الأنشطة السياحية.

حزم تحفيزية

وذكرت الدائرة أنه تم في هذا الإطار تمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح، وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال حتى 31 ديسمبر 2020، فضلاً عن تمديد تجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى 30 نوفمبر 2020، وتمديد إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25%، لقبول طلبات تقسيط الرسوم والغرامات الحكومية حتى 31 ديسمبر 2020.

وأضافت أنه تم أيضاً تمديد إلغاء غرامات التأخير على جميع الإجراءات الحكومية، وتمديد تحصيل قيمة الغرامات الأخرى المفروضة على طالبي تجديد الرخص، وتمديد عدم ربط عملية تجديد الرخص بسداد الغرامات مهما كان نوعها، وتمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكل الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020. ولفتت كذلك إلى تمديد مبادرة استرداد 50% من رسوم البلدية المفروضة على المبيعات للمنشآت الفندقية والمطاعم بنسبة 7% على المبيعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020.

وذكرت «دبي للسياحة» أنه تمت إعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7%، وإعادة رسم درهم السياحة على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من الرسم حتى نهاية العام الجاري، في وقت تم فيه خفض رسم درهم السياحة إلى النصف حتى نهاية العام الجاري.

تجديد الرخص

وأوضحت «دبي للسياحة» أنه تم تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على الخدمات الحكومية كافة، وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، ومبادرة تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، فضلاً عن مبادرة إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري ومن دون حد أدنى، حتى نهاية العام الجاري.

دعم رسمي

ولفتت الدائرة إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حرصت على التواصل الدائم مع ممثلي قطاع التجزئة، سواء خلال فترة الجائحة، أو مع إعادة فتح الأنشطة التجارية، للتخفيف من آثارها، وأيضاً ممارسة الأعمال بزخم أكبر مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية. وأشارت إلى وجود دعم كبير من الجهات الرسمية ضمن حزم التحفيز الاقتصادي، والإعفاء من عدد من الرسوم، كما راعت مجموعة من رجال الأعمال حالة أصحاب المحال التجارية، بإعفائهم من الإيجارات لأشهر عدة، فضلاً عن مبادرات أسهمت في التخفيف على روّاد الأعمال.

مبادرات مجموعات الأعمال

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن أبرز مجموعات الأعمال المتخصصة بالبيع بالتجزئة ومراكز التسوق في دبي، أعلنت عن حزم من الإجراءات التي تهدف إلى دعم هذا القطاع في ظل انتشار فيروس «كوفيد-19» حول العالم وتداعياته على مختلف القطاعات، موضحة أن تلك الإجراءات شملت: مساعدة تجار التجزئة في دبي، ومنح فترات تأجير مجانية لشركاء التجزئة والضيافة، وكذلك ملاك المتاجر الصغيرة المستأجرة، فضلاً عن إعفاء من الرسوم الإدارية عبر الخدمات المختلفة لأشهر عدة، كما تم تخفيض رسوم تبريد المناطق.

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