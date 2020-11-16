«طيران الإمارات» و«فلاي سيف» تعزّزان خيارات السفر في جنوب إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركتَي «طيران الإمارات» وخطوط طيران «فلاي سيف» FlySafair عن إبرام اتفاقية «إنترلاين» بينهما، تتيح لمتعاملي الناقلتين خيارات إضافية وسهلة للسفر عبر شبكة «فلاي سيف» في جنوب إفريقيا.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان، أمس، أنه بموجب الاتفاقية، ستوفر الشركتان سهولة السفر بتذكرة واحدة وتسجيل وصول الأمتعة في محطة واحدة للمسافرين، الذين ينتقلون من محطات «طيران الإمارات» الثلاث في جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان، إلى نقاط «فلاي سيف» المحلية في جنوب إفريقيا، مثل بورت اليزابيث، و«إيست لندن» وجورج.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة إفريقيا في «طيران الإمارات»، بدر عباس، إن «شبكة (فلاي سيف)، تعزز وجودنا في جنوب إفريقيا، وتوفر خيارات عدة وفرص سفر جديدة لمتعاملينا الراغبين في السفر محلياً، ونتطلع إلى العمل معاً وتعزيز علاقتنا في المستقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتسويق في «فلاي سيف»، كيربي جوردون، إن «خدمات (طيران الإمارات) وشبكة خطوطها تحظى بشهرة واسعة عبر العالم، ونحن فخورون بهذه الشراكة التي تتيح لمتعاملينا التنقل بسهولة أكبر».

وأضاف أن «(فلاي سيف) استأنفت عملياتها منذ يونيو، وستعمل بكامل طاقتها مرة أخرى في نوفمبر الجاري».

عروض للسفر إلى المالديف

أعلنت «طيران الإمارات» عن توفير عروض سعرية خاصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، للسفر إلى المالديف في عطلة اليوم الوطني.

وتتضمن العروض برامج عطلات شاملة في عدد من الفنادق والمنتجعات المختارة، حيث يمكن الاستمتاع بعطلة ثلاث ليالٍ في منتجع «ريو أتول» (خمس نجوم) ابتداءً من 4879 درهماً في الدرجة السياحية، و15 ألفاً و929 درهماً في درجة رجال الأعمال.

وتتضمن فنادق ومنتجعات (خمس نجوم) التي تغطيها العروض كلاً من: «صن سيام أرو فوشي» ابتداءً من 4999 درهماً للشخص الواحد، و«أوبلو سيليكت آت سانجيلي، مالديف» ابتداءً من 6689 درهماً، و«أنانتارا كيهافا» ابتداءً من 8899 درهماً. وتسري هذه العروض على الحجوزات التي تُجرى حتى 28 نوفمبر الجاري، للسفر بين 29 نوفمبر والسادس من ديسمبر.

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