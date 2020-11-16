1.4 مليار درهم أرباح 23 شركة تأمين في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي أرباح 23 شركة تأمين مدرجة في الأسواق المالية إلى 1.41 مليار درهم تقريباً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بنمو نسبته 3.8%، مقارنة بالأرباح التي حققتها في الفترة نفسها من عام 2019. وتعكس الأرقام التي أعلنتها شركات التأمين عن أدائها التشغيلي في الربع الثالث من العام الجاري، استمرار نشاط القطاع، على الرغم من التباطؤ الذي سيطر على أنشطة معظم القطاعات خلال الأشهر الماضية.

وتظهر البيانات المالية للشركات، التي افصحت عن بياناتها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفاع صافي أرباح 15 شركة، في حين شهدت أرباح ثماني شركات انخفاضاً في ربحيتها.

وبلغ عدد شركات التأمين التي أفصحت عن بياناتها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 شركة، نجحت تسع شركات منها في زيادة صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.

أما في سوق دبي المالي، فقد بلغ عدد شركات التأمين التي افصحت عن بياناتها المالية 10 شركات، حققت ست شركات منها نمواً في صافي أرباحها.

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