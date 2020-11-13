«أدنوك للإمداد» تستحوذ على ناقلة عملاقة من نوع «التراماكس»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، أمس، عن استحواذها على ناقلة عملاقة من نوع «التراماكس» مخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة. ويأتي هذا الإعلان بعد استحواذ الشركة في وقت سابق من هذا العام على ناقلتين أخريين من النوع نفسه.

وتبلغ الحمولة الطنية الساكنة للناقلة العملاقة الجديدة المسماة «الكرامة» نحو 64 ألف طن متري. ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الناقلة، التي تم بناؤها في عام 2019، في نقل الكبريت من ميناء الرويس في إمارة أبوظبي إلى العملاء حول العالم.

وستنضم «الكرامة» إلى أسطول أدنوك للإمداد والخدمات في فئة الناقلات العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة، إلى جانب كل من «الظفرة» و«الوثبة»، اللتين تم بناؤهما في اليابان في عام 2019. وستلعب هذه الناقلات العملاقة دوراً رئيساً في نقل منتجات «أدنوك» إلى العملاء حول العالم، وعلى وجه الخصوص الكبريت لتنفيذ اتفاقية توريد طويلة الأجل موقعة بين أدنوك و«أو سي بي»، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الكبريت في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، الكابتن عبدالكريم المصعبي، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الافتراضي 2020: «تأتي إضافة ناقلات البضائع السائبة الحديثة إلى أسطولنا، ضمن خطط النمو التي أعلنا عنها في عام 2018، وتلبية للطلب المتزايد من عملائنا على خدمات الشركة».

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