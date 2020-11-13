«المركزي» يحث وسطاء الحوالة المالية على التسجيل الإلزامي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

طالب المصرف المركزي وسطاء الحوالة غير المسجلين، والعاملين في دولة الإمارات، بالتسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة، وذلك قبل نهاية المهلة المحدّدة للتسجيل بتاريخ الثاني من ديسمبر 2020، وذلك بناءً على متطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين. وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأن النظام يسمح لوسطاء الحوالة المسجلين فقط بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الدولة، طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن «المركزي».

وشدد «المركزي» على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية، بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي من اعتبار مزاولة نشاط «وسطاء الحوالة المالية»، أو الترويج له، دون التسجيل والقيد في «سجل وسطاء الحوالة» لدى المصرف، جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية، فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.

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