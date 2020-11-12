«أدنوك للتوزيع» تحقق 1.58 مليار درهم صافي ربح خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن ارتفاع الأرباح الأساسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء) لتبلغ 2.554 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح ليبلغ 1.581 مليار درهم.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث بلغت 1.132 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح 671 مليون درهم. وشهدت التدفقات النقدية الحرة بدورها أداء قوياً خلال الربع الثالث.

قوة ومرونة

وأكدت «أدنوك للتوزيع» أنها أظهرت أداء يتميز بالقوة والمرونة، مع التركيز على تحقيق النمو الذكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

كما حافظت الشركة على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً، تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، إذ بلغت سيولة الشركة 6.8 مليارات درهم في 30 سبتمبر 2020، بما في ذلك 4.0 مليارات درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

ولفتت الشركة إلى استمرار كميات وقود التجزئة المبيعة في التحسّن تدريجياً منذ أواخر يونيو 2020، بعد تأثرها الأولي نتيجة تداعيات فيروس «كوفيدـ19»، إذ ارتفعت كميات الوقود المبيعة خلال الربع الثالث بنسبة 24% مقارنة بالربع السابق.

مسيرة النمو

وأكدت الشركة أنه في وقت استمرت في تطبيق أعلى المعايير للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين وموظفيها، والمجتمعات التي تخدمها، فقد استمرت كذلك في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي من خلال افتتاح 37 محطة جديدة في الدولة بنهاية سبتمبر 2020، بما في ذلك 11 محطة في دبي، ما يمثل ستة أضعاف ما تم افتتاحه من محطات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح ما بين 50 و60 محطة جديدة خلال عام 2020، بما في ذلك 20-25 محطة في دبي، لافتة إلى أنه منذ الإعلان عن إطلاق مفهوم محطات «On-the-go» في نوفمبر 2019، افتتحت الشركة 25 محطة من هذا الطراز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، مع وجود خطط لافتتاح مزيد قريباً.

الابتكار والاستثمار

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«شركة أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي، إن النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث تعكس التزامها بأولوياتها الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام، وترقية تجربة المتعاملين، مع تحقيق عائدات مجزية على الاستثمار لمصلحة المساهمين.

وأضاف: «من خلال تركيزنا على الابتكار، وتسريع تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، إضافة إلى تحسن كميات الوقود المبيعة، استطعنا دعم نتائجنا المالية القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، ونحن مستمرون في جهودنا لتوسيع شبكتنا على مستوى دولة الإمارات، مع التركيز على الأحياء السكنية التي لم يكن من السهل توفير خدمات التزود بالوقود فيها».

ولفت إلى أن الشركة ستمضي قدماً في خططها لاستثمار رؤوس أموالها بصورة مدروسة من خلال استراتيجية منضبطة تهدف إلى استمرار جهودها لتوسيع شبكة محطاتها مع التركيز على سوق دبي، إضافة إلى الاستثمار في المجالات غير المتعلقة بالوقود، والتوسّع دولياً.

الجزء الثاني من توزيعات الأرباح في أبريل 2021

أقرّ مجلس إدارة «شركة أدنوك للتوزيع» يوم 29 سبتمبر2020 توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تم دفعها للمساهمين نهاية أكتوبر 2020، وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2020 التي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بتوزيعات 2019 التي بلغت 2.39 مليار درهم.

ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح في أبريل 2021.

مضاعفة نسبة التداول الحر لتبلغ 20%

أعلنت «أدنوك» في 14 سبتمبر 2020 عن إتمام عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم «شركة أدنوك للتوزيع»، وبيعها إلى مؤسسات استثمارية. ويمثل هذا الطرح حصة 10% من أسهم الشركة، مؤدياً إلى رفع نسبة التداول الحر إلى 20%، ما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة، وإتاحة السيولة لتداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعكس هذه الصفقة الطلب الكبير على أسهم «أدنوك للتوزيع»، والذي جاء نتيجة الأداء القوي للشركة ومرونتها في توزيعات الأرباح منذ الطرح العام الأولي لأسهمها في 2017.

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