تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2021 يضم 19 مهرجانا



كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2021 الذي يشمل فعاليات وأنشطة وتجارب مميزة في مختلف أنحاء دبي تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية للإمارة.

ويهدف تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة إلى دعم مجموعات الأعمال والشركات العاملة بتجارة التجزئة والسياحة إلى جانب استقطاب سكان دبي وزوارها إلى مجموعة فريدة من الوجهات والمعالم السياحية ومراكز التسوق المميزة، و يشمل الجدول 19 مهرجاناً وحدثا مهما يتم تنظيمها على مدار العام 2021.

ومع انطلاق تحدي دبي للياقة لهذا العام بالإضافة إلى الاحتفال بمهرجان الأضواء "ديوالي" وكذلك احتفالات اليوم الوطني يعزز الإعلان عن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة مكانة المدينة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة على مدار العام وذلك لما تقدمه من خيارات متنوعة وتجارب مميزة.

ونجحت دبي في التعامل بشكل سريع وفعال مع تداعيات جائحة "كوفيد-19" وترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ترحب بالسكان وكذلك الزوار من مختلف أنحاء العالم مع حرصها على اتباع الإجراءات الوقائية وهو ما يؤكد على إدارتها الفعالة للأزمات وما تبديه من التزام ومرونة في مواجهة التحديات.

وحصل قطاع التجزئة في دبي وكذلك الشركاء على دعم كبير من الحكومة عبر الكثير من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي وهو ما ساهم في إعادة فتح القطاع بشكل تدريجي وبالتالي انعكس ذلك على زيادة المبيعات وتعزيز الثقة لدى المستهلك. وقد ساهم هذا الدعم في تمكين قطاع التجزئة سواء كان للعلامات التجارية أو مراكز التسوق والمتاجر وكذلك تأسيس قاعدة لتحقيق النمو المستدام.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة حافل بالمهرجانات والأنشطة التجارية المميزة خلال عام 2021. وهو دليل واضح على ما حققناه من تقدم خلال هذا العام..لافتاً الى الإستفادة من دروس تداعيات جائحة كوفيد-19 من خلال التركيز على ما هو مناسب ومطلوب لاستضافة فعاليات كبرى خلال الأشهر والأعوام المقبلة.. ويعتبر هذا التقويم السنوي الجديد لعام 2021 منصة مهمة لقطاعي التجزئة والسياحة لتقديم العروض الترويجية والترفيهية التي تساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق واستضافة الفعاليات على مستوى العالم.

وأضاف أن قطاع التجزئة يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء ستواصل المؤسسة توفير المزيد من فرص النمو والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف الإمارة في ما يتعلق بقطاعي تجارة التجزئة والسياحة.

ويبدأ تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2021 مع انطلاق الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق في 17 ديسمبر المقبل وحتى 30 يناير 2021. وسينطلق هذا الحدث الضخم الذي يستمر لسبعة أسابيع بحفلات موسيقية كبرى تضم نجوماً من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى عروض ألعاب نارية مذهلة وغيرها من الفعاليات الترفيهية المميزة.

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