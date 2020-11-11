"الإمارات للشحن الجوي" تشغّل رحلات "تشارتر" بـ "العملاقة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت "الإمارات للشحن الجوي"، تشغيل رحلات عارضة "تشارتر" بطائرات "إيرباص A380" (العملاقة) لنقل بضائع مطلوبة بصورة عاجلة عبر شبكة خطوطها.

ووفقا لبيان صادر اليوم، نقلت إحدى طائرات الإمارات "A380" أخيرا إمدادات طبية بين سيول وأمستردام عبر دبي.

وعملت "الإمارات للشحن الجوي"، بالتعاون مع فرق الهندسة والعمليات الجوية في "طيران الإمارات"، على تحسين سعة الشحن في طائرة "A380" لنقل نحو 50 طناً من البضائع في كل رحلة بأمان تام داخل عنابر الشحن أسفل الطائرة.

وتعمل الناقلة على زيادة سعة الشحن على طائرات "A380" بتحميل بضائع خفيفة على المقاعد، كما تخطط لمزيد من رحلات الشحن على الطائرة خلال نوفمبر الجاري.

وجاء إطلاق "الإمارات للشحن الجوي" عمليات شحن خاصة على متن طائرة "A380" استجابة لتزايد الطلب على سعة الشحن الجوي اللازمة لنقل البضائع المهمة بصورة عاجلة، بما في ذلك الإمدادات الطبية لمكافحة "كوفيد-19" في مناطق تشهد حالياً موجة ثانية من الوباء.

وتواصل الناقلة، التي تعد لاعباً رئيساً في صناعة الشحن الجوي العالمية وتغطي شبكة خطوطها القارات الست، تقديم حلول مبتكرة تلائم ظروف السوق المتغيرة سريعاً منذ انتشار جائحة "كوفيد-19".

وتقدم ذراع الشحن في "طيران الإمارات" خيارات متنوعة لسعة الشحن ونقل البضائع تتناسب مع متطلبات عملائها. وتشغل الناقلة رحلات شحن على متن طائراتها للشحن من طراز "بوينغ 777F" وطائرات "بوينغ 777-300ER" بما فيها 14 طائرة ركاب معدلة بإزالة مقاعد من الدرجة السياحية لتوفير سعة شحن إضافية.

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