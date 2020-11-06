1.5 مليار درهم إيرادات «أرامكس» في 3 أشهر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أرامكس» المتخصصة في خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث، المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 19%، لتصل إلى أكثر من 1.5 مليار درهم، مقارنة مع نحو 1.27 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وأوضحت «أرامكس»، في بيان، أن إجمالي الإيرادات ارتفع في جميع خطوط أعمال الشركة، تزامناً مع انتعاش أداء قطاع النقل السريع الدولي، خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق، وذلك بعد عودة الأنشطة التجارية العالمية إلى وتيرتها الطبيعية، نتيجة تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على التنقل، وإغلاق الحدود بسبب جائحة فيروس «كورونا».

كما ارتفعت إيرادات «أرامكس»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بنسبة 7% لتصل إلى أكثر من أربعة مليارات درهم، مقارنة مع 3.78 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 59% إلى 46.2 مليون درهم، مقارنة مع 113.8 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

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