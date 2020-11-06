انخفاض أسعار السكن والنقل.. وارتفاع «الأغذية» و«الملابس» في سبتمبر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدولة على أساس سنوي، خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 2.36%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019. وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير «التضخم سبتمبر 2020»، الذي أصدره، أمس، يغطي التغيّر في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 105.96 نقاط في سبتمبر الماضي، مقابل 108.5 نقاط تقريباً في سبتمبر 2019.

وأضاف التقرير أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار خمس مجموعات سلعية رئيسة هي: أسعار خدمات النقل بنسبة 6.9%، وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3%، والترويح والثقافة بنسبة 28.1%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.1%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.8%.

في المقابل، ارتفعت أسعار سبع مجموعات سلعية أخرى، شملت: مجموعة الملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 5%، و«الأغذية والمشروبات» بنسبة 4.2%، و«التبغ» بنسبة 6.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.1%، و«الاتصالات» بنسبة 0.3%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.4%، وخدمات الصحة بنسبة 0.09%.

في الوقت نفسه، أفاد تقرير المركز بأن معدل التضخم انخفض على أساس شهري في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بأغسطس الماضي بنسبة 0.5%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news