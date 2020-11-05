«إينوك» تطلق برنامج مكافآت على المشتريات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إينوك»، أمس، عن إطلاق برنامج مكافآتها الجديد «YES»، الذي يتيح للمتعاملين كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود، وخدمات السيارات، أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، على امتداد شبكة محطات خدمة «إينوك».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي، إن المجموعة تسعى دائماً إلى تقديم أرقى مستويات الخدمة للمتعاملين على امتداد عملياتها، كما تحرص باستمرار على إثراء التنوع في خدماتها ومنتجاتها، لتقدّم أفضل تجربة ممكنة لتعبئة الوقود والبيع بالتجزئة.

وأضاف: «يجمع برنامج مكافآت (YES) بين الخدمات التي نقدمها، بدءاً من بيع الوقود بالتجزئة، وفحص وتسجيل وخدمات السيارات، وصولاً إلى منتجات البقالة والأطعمة والمشروبات، وذلك ضمن منصة واحدة تتيح للمتعاملين الاستفادة القصوى من خدماتنا ذات القيمة المتميزة عبر العروض اليومية المجزية، ونتطلع قدماً للإعلان عن المزيد من المزايا الإضافية، والتعاون مع شركاء جدد، لتمكين المتعاملين من اغتنام مكافآت البرنامج المتميزة في غضون الأشهر المقبلة».

ووفقاً للمجموعة، فإنه يمكن الانضمام مجاناً إلى برنامج المكافآت، وسيكون بمقدورهم كسب واسترداد النقاط في جميع المنافذ التابعة للمجموعة، كما يوفر البرنامج أعلى درجات الراحة والمرونة، إذ يمكن ربط مشتريات الوقود عبر مشاركة رمز سرّي، معدّ للاستخدام مرة واحدة، مع الموظف القائم على الخدمة، ويحصل أعضاء البرنامج على كوبونات وقسائم إلكترونية، وحسومات وعروض تعتمد على النقاط من خلال التطبيق مباشرة، يمكن استخدامها في جميع محطات خدمة «إينوك/‏‏إيبكو».

ويتوافر التطبيق على متجر «أب ستور» لمستخدمي نظام «آي أو إس»، ومتجر «غوغل بلاي» لمستخدمي نظام «أندرويد».

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