بالفيديو.. أصحاب الهمم يصمّمون ويطوّرون مصدات لعجلات الطائرات لـ"الاتحاد للطيران"

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

تسلّمت "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مصدات خاصة بعجلات الطائرات من تصميم وتطوير مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وحملت المصدات "شعار النحلة"، وهي العلامة التجارية التي تُميّز منتجات أصحاب الهمم.

تعتبر مصدات العجلات، التي هي عبارة عن أوتاد يتم تصنيعها من مادة المطاط، ضرورية لعمليات الطيران، حيث تساعد في الحفاظ على سلامة الطائرات والموظفين أثناء وجودهم على المدرجات وساحات المطار. تحتاج كل طائرة ما يقارب ستة مصدات، توضع بشكل ملاصق للعجلات لتثبيت الطائرة في وضع التوقف ومنع حركتها.

وتسلّمت "الاتحاد"، مبدئياً، مصدين للعجلات لتعمل على تقييمها والتأكد من توافقها مع لوائح السلامة والقياسات المطلوبة؛ حيث اختتم التقييم بنجاح كبير وإقرار من قبل الفريق التقني لشركة الطيران.

ومن المقرر، مع نهاية العام، أن تتسلّم "الاتحاد للطيران" من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، 50 مصداً للعجلات، للاستخدام اليومي في العمليات.

تفخر "الاتحاد" بشراكتها مع مؤسسة زايد العليا، وبالدعم والتشجيع اللذين يلقاهما أصحاب الهمم لتطوير مهاراتهم، والمضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

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