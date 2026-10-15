محافظ «المركزي»: 10% نمواً متوقعاً في اقتصاد الإمارات خلال 2027

ألقى محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، كلمة دولة الإمارات الرئيسة في الاجتماع رفيع المستوى لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان «ميناب» (MENAP) مع صندوق النقد الدولي، بحضور المدير العام للصندوق، كريستالينا جورجيفا، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال بالعمى إن توقعات النمو في دولة الإمارات تواصل مسارها الإيجابي، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 10% في عام 2027، ويعزى هذا الأداء القوي إلى التوسع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي في أعقاب خروج دولة الإمارات من منظمة «أوبك».

وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على معدلات مرونة استثنائية، مستنداً إلى مصدات مالية قوية، ونِسَب متدنية من الدَّين العام، إضافة إلى أصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق، على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة، وارتفاع مستويات عدم اليقين عالمياً.

وأكد بالعمى أن دولة الإمارات تجسد نموذجاً بارزاً للمرونة الهيكلية، وذلك من خلال نجاحها في تنويع القاعدة الاقتصادية، واعتماد أطر سياسات سليمة، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والتكنولوجيا.

وقال بالعمى إن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تتسم بتعدد وتداخل الصدمات، ما يضع مرونة الاقتصادات والأنظمة المالية تحت اختبار مستمر.

وأشار إلى أن التجارب الإقليمية أظهرت أن المرونة تعتمد بالدرجة الأولى على سرعة استجابة الاقتصادات وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات، إلى جانب بناء المصدّات المالية الاستباقية.

وأوضح بالعمى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لاتزال مرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو العالمي والحد من الضغوط التضخمية، كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات للدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.