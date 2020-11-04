ترخيص 3400 مؤسسة فردية جديدة في الإمارات خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي ■وام

بلغ عدد المؤسسات الفردية الجديدة التي حصلت على ترخيص لممارسة عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، خلال أكتوبر 2020، نحو 3400 مؤسسة، بنمو نسبته 1.2% مقارنة بسبتمبر من العام ذاته؛ وفقاً للإحصاءات التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني.

وأسهم النمو في هذا النوع من النشاط في زيادة إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية المرخصة في الدولة إلى 292.4 ألف مؤسسة، تشكل نحو 42.4% من إجمالي عدد الشركات المسجلة على اختلاف أشكالها القانونية مع نهاية أكتوبر 2020 البالغ نحو 690 ألف شركة. وأظهر السجل الاقتصادي الوطني أن إمارة أبوظبي لاتزال تتصدر المركز الأول من حيث إجمالي عدد المؤسسات الفردية المرخصة، والذي تجاوز 100 ألف مؤسسة مع نهاية أكتوبر من العام الجاري، فيما جاءت دبي في المركز الثاني بواقع 74 ألف مؤسسة، والشارقة 55 ألف مؤسسة، وتوزع بقية العدد على الإمارات الأخرى.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن الإجراءات التحفيزية الحكومية كان لها أثر إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين، سواء من داخل الدولة أو خارجها بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحوافز التي قدمتها الحكومة لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال أسهمت في تشجيع المواطنين على تأسيس أعمال تجارية، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من ملكية المؤسسات الفردية في الدولة تعود لمواطنين من فئة الشباب.

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