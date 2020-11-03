14 شركة في مؤتمر «دبي المالي للمستثمرين العالميين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم سوق دبي المالي مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2020 عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه منذ تدشين السوق لمؤتمرات المستثمرين العالمية في العام 2007 في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية، وبمشاركة تعد الأوسع نطاقاً على الإطلاق.

وأفاد «دبي المالي»، في بيان صادر أمس، بأن المؤتمر يقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي»، وبمشاركة 14 شركة ومؤسسة مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت.

ووفقاً للبيان، تضم قائمة الشركات المشاركة في الحدث تسع شركات مدرجة في سوق دبي المالي، تشمل: «إعمار العقارية»، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، «إعمار مولز»، «أمانات»، «أرامكس»، «إعمار للتطوير»، «داماك العقارية»، شركة سوق دبي المالي، كما تضم القائمة خمس شركات مُصدرة لأدوات الدخل الثابت المدرجة في «ناسداك دبي»، هي: بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي التجاري، مجموعة إعمار، «موانئ دبي العالمية».

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «أسواق المال في دبي تعد من بين أكثر الأسواق الإقليمية تميزاً على صعيد تنوع فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك وصناديق المؤشرات والعقود المستقبلية للأسهم وغيرها، كما تمتلك بنية تنظيمية وأساسية متطورة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

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