تسجيل 90 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال 10 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد، أنه تم تسجيل 90 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة في الدولة نهاية أكتوبر الماضي إلى 690 ألف شركة، مقابل 600 ألف شركة بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في إحصاءات جديدة نشرتها أمس، أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة العاملة بالدولة بلغ 67 ألف شركة بنهاية أكتوبر، لتشكل بذلك نسبة 10% تقريباً من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة حالياً.

وأضافت أن دبي تستحوذ على نسبة 57.5% من شركات المناطق الحرة المسجلة في الدولة بإجمالي 38 ألفاً و515 شركة، من بينها 13 ألفاً و86 شركة في مركز دبي للسلع المتعددة، و7622 شركة في منطقة «دبي الجنوب»، منها 7615 شركة حصلت على تراخيص ضمن معرض «إكسبو 2020 دبي».

كما يوجد في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» أكثر من 5923 شركة، فضلاً عن 4383 شركة مسجلة في منطقة «سلطة دبي الإبداعية»، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 4228 شركة، في حين يوجد 2929 شركة في المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا»، بينما البقية شركات مسجلة في مدينة الخدمات الإنسانية ودبي التجاري العالمي ومدينة ميدان.

ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد الشركات المسجلة في منطقة «راكز» التابعة لهيئة المناطق الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة أكثر من 15 ألفاً و400 شركة.

وبلغ عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة في إمارة أبوظبي أكثر من 2500 شركة، منها أكثر من 2320 شركة في سوق أبوظبي العالمي، والبقية في المنطقة الحرة لمطار أبوظبي، بينما بقية الشركات في المناطق الحرة الأخرى بالدولة.

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