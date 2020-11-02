عرض المنتجات الغذائية لحاملي «رخصة تاجر» على «طلبات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اقتصادية دبي عن تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري التابع لها مع شركة «طلبات»، لإتاحة الفرصة لحاملي «رخصة تاجر» المعنية بترخيص المشروعات المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، لعرض منتجاتهم الغذائية من خلال تطبيق الشركة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

مزايا

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن مزايا الانضمام إلى منصة «طلبات»، تضم الإعفاء من رسوم التسجيل، وتسليم جهاز لوحي مجاني من شركة «سنمي» Sunmi، إضافة إلى توفير جلسات تصوير فوتوغرافية تغطي 40 صنفاً من قائمة الطعام، فضلاً عن توفير خدمة توصيل مجانية لمدة شهر كامل، إلى جانب الإعفاء من رسوم التجديد لسنة إضافية.

وأضافت أنه يمكن الانضمام إلى المنصة من خلال تقديم «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي إلى فريق «طلبات» عن طريق البريد الإلكتروني: «ydalbah@talabat.com»، مشيرة إلى أنه عند اكتمال إنشاء حساب التاجر على المنصة، تُرسِل طلبات فنيين مختصين لتدريب التاجر على النظام إلى أن ينشر حسابه على منصة طلبات.

جهود مستمرة

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر المهيري، إن «التعاون بين اقتصادية دبي و(طلبات)، يأتي في إطار الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته». وأضاف أن «الشراكة تؤكد التزامنا بدعم المشروعات الناشئة للشباب من حاملي (رخصة تاجر)، وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأشار المهيري إلى أن الاتفاقية تأتي في الوقت الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع للتسوق إلكترونياً، حيث نسعى من خلال «رخصة تاجر» إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال، وتعزيز التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال، ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي.

مساعدة

من جانبه، قال نائب رئيس شركة «طلبات» في دولة الإمارات، جيريمي دوتي، إن «(طلبات) تبذل قصارى جهدها لدعم الأعمال التجارية المحلية في الدولة لتجاوز الظروف الحالية التي نعيشها»، مضيفاً: «نحن فخورون بالشراكة مع اقتصادية دبي لتطوير برنامج انضمام مخصص لحاملي (رخصة تاجر) لمساعدة المشروعات الإماراتية على تسريع نموها».

زيادة في «رخص تاجر»

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ارتفاع «رخص تاجر»، الصادرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 138%، حيث تم إصدار 4023 رخصة، مقارنة مع 1687 رخصة صادرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد النمو الذي تشهده دبي كوجهة رائدة للمشروعات الرقمية الناشئة والمتخصصة بالتجارة الإلكترونية.

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