"كهرباء ومياه دبي" تكرّم شركاء "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"

المصدر: دبي- وام



كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي شركاء ورعاة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2020 الذي نظمته عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد وذلك للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستقطب المعرض هذا العام 63,058 زائراً من مختلف أنحاء العالم ويعد العدد الأكبر من الزوار في تاريخ المعرض على مدى 22 عاما.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية في كلمته خلال الحفل الافتراضي، إن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم المعرض سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي التزاماً بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات وترسيخاً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشاد بشركاء ورعاة المعرض مؤكداً أن النجاح الذي حققه معرض ويتيكس في دورته الثانية والعشرين هذا العام عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد يؤكد ريادة دبي في تنظيم الفعاليات الكبرى وقدرتها في التغلب على العقبات والتحديات وتحويلها إلى فرص واعدة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة حيث شهد المعرض المبتكر "المحايد للكربون" الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة 1,076 شركة من 52 دولة حول العالم ووفرت الهيئة تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

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