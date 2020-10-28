«إثراء ديرة»: «ذا لينك» مؤهل لتحطيم الرقم القياسي لأطول برج معلق في العالم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة «إثراء دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، عن إنجاز عملية رفع الجزء الثاني والأخير من هيكل مبنى «ذا لينك»، ووصله مع الجزء الأول بنجاح.

وأشارت الشركة خلال جولة ميدانية للصحافيين، أمس، إلى أن برج «ذا لينك»، التابع لمشروع «ون زعبيل»، يصبح مؤهلاً لتحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لاحتوائه على أطول برج معلق في العالم.

وأوضحت أن الطول النهائي لهيكل «ذا لينك»، يبلغ 226 متراً ليصبح واحداً من أطول المباني الأفقية المعلقة، على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»، عصام كلداري: «يأتي استكمال بناء هيكل (ذا لينك) من (ون زعبيل) نتيجة الجهود المتضافرة، والرغبة في الإسهام بعمل هادف ومُجدٍ من أجل دبي».

وتم رفع هيكل «ذا لينك» على مرحلتين، وأنجزت المرحلة الأولى في سبتمبر برفع الجزء الأول من هيكل المبنى 100 متر فوق سطح الأرض، وقد بلغ طوله 192 متراً، واستغرقت العملية التي تعدّ من أثقل عمليات الرفع في المنطقة، أكثر من 12 يوماً، حيث بلغ وزن هذا الجزء 8500 طن.

وتكللت المرحلة الثانية بالنجاح أيضاً عند رفع هيكل المبنى المعلّق وضمّه إلى الجزء الأول، واستغرقت العملية أربعة أيام، تطلّب فيها استخدام 55 رافعة أحمال ثقيلة، و12.2 كيلومتراً من الأسلاك لرفع الجسر البالغ وزنه 900 طن.

وقال المدير التنفيذي المسؤول الرئيس عن أعمال «نيكين سيكي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور فادي جابري: «عودتنا دبي دائماً على الإبداع والتفرد بكل ما هو استثنائي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأفق المدينة الشهير، الذي يتزين بالأبراج الشاهقة بتصاميمها المعمارية الفريدة، وتماشياً مع ذلك وضعنا نصب أعيننا إنجاز المهمة الأصعب، المتمثلة في وضع تصور ومفهوم فريد من نوعه، يجسد روح الفن والحداثة، ويرسم في الوقت عينه ملامح دبي لتستحق لقب مدينة المستقبل».

ويجمع مشروع «ون زعبيل» من «إثراء دبي»، أفضل الممارسات الإبداعية في التصميم والهندسة المعمارية والهندسة المدنية، وتم بناء هذا المشروع الأيقوني مع التركيز على إبراز نقاط الوصل الرئيسة، التي تقع بين مركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

وسيعيد «ون زعبيل» تعريف مفهوم المشروعات المتعددة الاستعمالات في المنطقة، لما يوفره من مساكن ومكاتب ومساحات بيع بالتجزئة، إضافة إلى أول منتجع حضري عمودي في العالم تحت إدارة العلامة التجارية «ون أند أونلي»، كما يطمح المشروع الذي حاز العديد من الجوائز، إلى الحصول على شهادة LEED الذهبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news