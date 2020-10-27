50.62 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي- الإمارات اليوم





أظهر المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، والصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ارتفاع إجمالي تصرفات البيع منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، إلى 24 ألفا و473 صفقة، بقيمة تراكمية 50.62 مليار درهم.

وتحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي بانتظام على تزويد مختلف الأطراف في السوق العقارية بأحدث البيانات التي ترصد أداء السوق. وكشفت الدائرة، في بيان أمس، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، عن الإصدار السادس من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي. ويتخذ هذا المؤشر من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، أما ربع الأساس فهو الربع الأول من 2012.

وأظهر المؤشر ذاته تنامي النشاط بعد التغلب على تداعيات الأزمة الراهنة، ويستدل على ذلك من خلال تسجيل «أراضي دبي» في سبتمبر الماضي 3849 تصرف بيع، أي بمتوسط قدره 872 عقارا كل 7 أيام، وبلغت قيمتها الإجمالية 8.943 مليارات درهم. وكانت حصة المبيعات على الخارطة منها 46%، بينما كانت النسبة المتبقية البالغة 54% لمبيعات السوق الثانوية. وبذلك، ارتفع إجمالي تصرفات البيع حتى تاريخه إلى 24 ألفا و473 صفقة بقيمة تراكمية 50.62 مليار درهم منذ بداية العام الجاري.

ووصل مؤشر دبي الإجمالي إلى 1095 نقطة في سبتمبر 2020، ومؤشر الشقق إلى 1153 نقطة، ومؤشر الفلل والمنازل إلى 998 نقطة. أما مؤشر دبي الإجمالي فقط سجل 1136 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري، ومؤشر الشقق 1197 نقطة، ومؤشر الفلل وتاون هاوس 983 نقطة.

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