«إينوك لينك» توفر «عادم الديزل» لأساطيل المركبات التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة التابعة لمجموعة «إينوك»، والمتخصصة بتوصيل الوقود للشركات، عن بدئها في تقديم منتج «إينوك بلو» لعملائها من الشركات ومشغلي أساطيل المركبات التجارية، الأمر الذي يسهم في تقليص الانبعاثات الضارة للبيئة الناجمة عن المركبات.

وأوضحت المجموعة في بيان، أمس، أن «إينوك بلو» هو سائل عادم الديزل، يُحقن في نظام العادم لمحركات الديزل لتقليل الانبعاثات الضارة بنسبة تبلغ نحو 90%، وذلك من خلال تكسير أكاسيد النيتروجين السامة المنبعثة عن عوادم المركبات وتحويلها إلى نيتروجين وبخار الماء، والتي تعتبر غازات طبيعية لا تشكّل أي ضرر على البيئة، مشيرة إلى أن هذا المنتج حاز موافقة «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، وهو مطابق لمعيار الانبعاثات الأوروبية «يورو 4» فما فوق، ويعتبر منتجاً ممتازاً للحد من انبعاثات العوادم.

وأضافت أنه بهدف توفير هذا المنتج لخدمة العملاء الحاليين والجدد، خصصت «إينوك لينك» عدداً من شاحنات التوصيل بسعات خزانات تراوح بين 800 و5000 لتر، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات الذي يسهم في الحد من انبعاثات عوادم الديزل بكفاءة عالية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «(إينوك لينك) تحظى بمكانة رائدة من حيث المبادرات السبّاقة في إطلاق الحلول التقنية المبتكرة لخدمات توصيل الوقود للشركات، لذلك تأتي خطوة تقديم منتج (إينوك بلو) لتشكّل خطوة إضافية لدعم شركائنا، وتمكينهم من تحسين كفاءة تزويد مركباتهم بالوقود».

وأضاف أن «المؤسسات وقطاعات الأعمال حول العالم تحرص على الامتثال للتوجيهات الحكومية للحد من الانبعاثات، لذلك فإن المنتجات المتميزة مثل (إينوك بلو) تؤكد التزامنا بتشجيع استخدام وقود نظيف للحفاظ على البيئة، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز وتطوير البنية التحتية».

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