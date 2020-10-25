توقف مؤقت لخدمات "دبي الإسلامي" لدواعي الدمج مع "نور بنك"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد بنك دبي الإسلامي، بأن خدماته المصرفية سوف تواجه توقفا وجيزا خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2020.

وذكر البنك في رسالة نصية اليوم إلى عملائه اطلعت عليها "الإمارات اليوم": "متعاملنا العزيز، سوف تواجه توقف وجيز في الوصول إلى خدماتنا المصرفية من 28 إلى 31 أكتوبر 2020 حيث نقوم بدمج نور بنك إلى بنك دبي الإسلامي".

وبصفته الجهة المستحوذة، أعلن "دبي الإسلامي" في وقت سابق أنه ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة لعملاء كلا البنكين، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها.

ومن الجدير بالذكر، أن بنك دبي الإسلامي كان قد استكمل في يناير الماضي عملية الاستحواذ على نور بنك، من خلال تنظيم صفقة جرى خلالها تبادل الأسهم.

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