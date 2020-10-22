"كريم" تخفض أجرة الرحلات وتزيد عدد الركاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت "كريم"، التي أطلقت التطبيق الشامل Super App الأول من نوعه في المنطقة، عن تخفيض الحد الأدنى من تكاليف رحلاتها من فئة ماكس في دبي بنسبة 50%، بالإضافة إلى تخفيض كلفة الانطلاق والانتظار بنسبة 30%، في إطار سعيها إلى مساعدة المقيمين في جميع أنحاء الإمارة على حجز رحلات جماعية آمنة ومريحة بأسعار مناسبة للجميع.

وتُعد رحلات فئة ماكس خيار التنقل الوحيد في الشركة الذي يسمح بأكثر من راكبين في الرحلة نفسها، حيث يمكن أن يستقل السيارة أربعة ركاب معاً.

وتُعتبر كريم من أوائل الشركات التي اتبعت كل تدابير السلامة منذ بدء انتشار كوفيد-19 لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير الصحية، بما في ذلك تزويد جميع سائقي الشركة بالكمامات والمعقمات والمناديل المطهرة. وتأتي خدمة الرحلات من فئة ماكس تعزيزاً لخدمات الشركة الأخرى من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تأمين كل ما يلزم لتسهيل وتحسين حياة الأفراد في المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحسومات الجديدة لن تؤثر في إمكانية استفادة عملاء "كريم" من برنامج المكافآت، إذ يمكنهم جمع النقاط مع كل رحلة يقومون بها لاستبدالها لاحقاً بمكافآت مذهلة.

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