«الفجيرة الوطني» يطلق الدفع الفوري بالدرهم الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إطلاق الدفع الفوري بالدرهم الإلكتروني، وهي أحدث طريقة دفع رقمية تتيح سداد الرسوم، وكلفة الخدمات الحكومية.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن خطة الدفع التي تقودها وزارة المالية، هي نتيجة شراكة تعاونية بين الهيئات الحكومية الإماراتية والبنوك الوطنية الرئيسة في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، فينس كوك، إنه مع تحوّل الإمارات إلى مجتمع غير معتمد على النقود، فقد أردنا أن نكون في طليعة هذا التوجّه، ولهذا كرّسنا جهودنا لتقديم أحدث طرق الدفع الرقمية.

وأضاف: «شهدنا ارتفاعاً في المعاملات الرقمية العام الجاري، ومن المتوقع أن تزداد مستقبلاً، وبالتالي أصبح من الضروري أن تقدم البنوك تسهيلات دفع جديدة وآمنة وسلسة تدعم انتقال الدولة إلى اقتصاد غير نقدي».

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، إن الوزارة تسعى للتواصل مع مختلف المؤسسات المالية لتوفير قنوات دفع إلكترونية متطورة لمواكبة التحول الرقمي.

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