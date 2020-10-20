"طيران الإمارات": خيارات سفر إلى 45 مدينة في جنوب إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات وشركة "خطوط إيرلينك الجوية" Airlink عن إبرام اتفاقية "إنترلاين" بينهما، توسع نطاق تغطية «طيران الإمارات» في جنوب إفريقيا.

وتتيح الاتفاقية للمتعاملين مع الناقلتين، خيارات إضافية وسهلة للسفر عبر بوابتي "جوهانسبرغ" و"كيب تاون" من أكثر من 25 وجهة محلية في جنوب إفريقيا، وأكثر من 20 وجهة إقليمية في جنوب القارة الأفريقية، وإليها.

وأفاد بيان، بأن "طيران الإمارات" و"إيرلينك" ستوفران سهولة السفر بتذكرة واحدة، وتوقف واحد، ووصول الأمتعة للمتعاملين الذين ينتقلون عبر جوهانسبرغ، وكيب تاون، من وجهات محلية في جنوب أفريقيا وإليها، تشمل كلاً من: بلومفونتين، جورج، أوبينغتون، نيلسبروت، هودسبروت، وبورت إليزابيث، إضافة إلى وجهات أخرى في جنوب القارة الأفريقية، مثل غابورون، كاساني، فيلانكولوس، ماون، فيكتوريا فولز، مابوتو، ويندهوك، هراري، لوساكا، وندولا، بولاوايو، وليفينغستون.

ويمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم مع كلتا الناقلتين على emirates.com، أو من خلال وكالات السفر الافتراضية عبر الإنترنت، ووكلاء السفر المحليين.

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