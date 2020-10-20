الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي» يطلق بوابة توظيف إلكترونية

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أعلن الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي» عن إطلاق بوابة توظيف إلكترونية في مجموعة متنوعة من المجالات، تتضمن خدمة المتعاملين، وإدارة الحشود، والضيافة والبروتوكول، والصحة والسلامة، إضافة إلى مرشدي الجولات.

وأفاد بيان صدر أمس بأن هذه الفرص الوظيفية ستتيح الانضمام إلى صفوف فريق عمل الجناح في دبي خلال هذا الحدث الدولي الذي يترقبه العالم في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن فترة التوظيف ستمتد طوال فترة «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

وشددت رئيسة العمليات العامة في الجناح السعودي بـ«إكسبو 2020 دبي»، خولة السعدون، على أهمية استقطاب الشباب والشابات المبدعين لوظائف متميزة في جناح المملكة، قائلة: «يسعدنا إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستتيح للأفراد الموهوبين وأصحاب الكفاءات من الجنسين فرصة استثنائية».

ولفت البيان إلى أنه يمكن للمهتمين بالانضمام إلى فريق جناح المملكة «في إكسبو 2020 دبي» زيارة الموقع الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/‏‏‏joinus أو التقدم عبر صفحة الجناح على موقع «لينكدإن» KSAExpo2020.

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