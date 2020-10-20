«إينوك» تفتتح محطة خدمة بحرية في «أم سقيم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت «مجموعة إينوك» محطتها الجديدة للخدمة البحرية في «أم سقيم»، إضافة إلى عزمها افتتاح محطة خدمة بحرية ثانية في مجمع «دبي هاربر» المطل على الخليج العربي، مطلع نوفمبر المقبل، لتكون سادسة محطات الخدمة البحرية للمجموعة في دولة الإمارات.

وتمتد المحطة الواقعة في منطقة «أم سقيم» على مساحة 8595 قدماً مربعة، ومزوّدة بخزانات مشيدة تحت الأرض، ومضختين مع خرطومين للتزوّد بالوقود، فضلاً عن مبنى يضم متجر «زووم» وغرفة تحكم.

أما محطة الخدمة البحرية الثانية في «دبي هاربر»، التي تستعد المجموعة لافتتاحها في نوفمبر، فستضم ست مضخات لتعبئة الوقود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن افتتاح محطات الخدمة البحرية، يأتي تأكيداً على التزامنا الراسخ تجاه تلبية الاحتياجات المتنوعة لسكان دبي وزوارها للتزوّد بالوقود، والحفاظ في الوقت نفسه على التراث الإماراتي البحري العريق والارتقاء بمعاييره.

وبفضل التصميم المستقبلي المُبتكر، تتميز كلتا المحطتين بتقنيات مبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع مزايا تشمل نظام التدفق المتغير للمبردات الذي يوفر 35% من الطاقة المستخدمة في تكييف الهواء مقارنة بالأنظمة التقليدية، وأنظمة إضاءة بمصابيح LED تسهم في تحقيق وفورات باستهلاك الطاقة بنسبة 50%. كما تحتوي المحطتان على منظومة لاستعادة الأبخرة، ولافتات بمصابيح عالية الكفاءة، ومنظومة إضاءة بالطاقة الشمسية على الجسور العائمة.

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