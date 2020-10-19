«دبي التجاري» يوفر حسابات وبطاقات لذوي الدخل المنخفض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع بنك دبي التجاري اتفاقية شراكة مع مزود الحسابات الرقمية «NOW Money»، لتوفير حسابات وبطاقات تستهدف المتعاملين من ذوي الدخل المنخفض.

وأوضح البنك في بيان، أمس، بأنه بموجب الاتفاقية ستفتح «NOW Money» حسابات لمتعاملي «دبي التجاري» ذوي الدخل المنخفض الحاليين بأثر فوري (الذين كانوا يستخدمون بطاقات راتب سابقاً)، ما يسمح لهؤلاء بالاستفادة من تجربة رقمية سلسة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة منخفضة الكلفة.

وأضاف أنه سيتم تقديم هذه الحسابات أيضاً للمتعاملين الجدد، مشيراً إلى أن هذا الحل سيوفر تجربة مصرفية متميزة ومريحة هي الأولى من نوعها في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يسعدنا أن نتشارك مع (NOW Money) لتوسيع خدماتنا المصرفية للمتعاملين، لتشمل ذوي الدخل المنخفض، والذين لا يتعاملون مع البنوك إلى حد كبير في دولة الإمارات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news