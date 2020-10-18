منتجات «حديد الإمارات» متوافقة مع معايير «الأبنية الخضراء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «حديد الإمارات» عن استيفاء منتجاتها لمعايير «الأبنية الخضراء»، مثل متطلبات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إضافة إلى متطلبات برنامج «استدامة»، ونظام التقييم بدرجات «اللؤلؤ» التابع لحكومة أبوظبي، وذلك في إطار جهود الشركة لدعم منظومة تطوير المباني المستدامة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً. جاء ذلك عقب حصول «حديد الإمارات» على شهادة إعادة تدوير المنتجات، وإعلان المنتج الصحي من شركة «إس سي إس غلوبال سيرفيسز»، الشركة الأميركية الرائدة في مجال التدقيق ومنح شهادات المطابقة، إضافة إلى اعتماد إعلان المنتج البيئي الذي تمتاز به منتجات الشركة، لتصبح بذلك أول شركة صناعية، ومصنع للحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط، يستوفي متطلبات ومعايير نظام LEED، ويتم اعتماده من قبل مؤسسة «اعتماد الأعمال الخضراء».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، المهندس سعيد غمران الرميثي: «نفخر بالتزامنا بدمج الاستدامة والابتكار في صميم أنشطتنا الفنية والتشغيلية، وبصفتنا أول شركة مصنعة للحديد والصلب على مستوى المنطقة، وواحدة من 50 شركة على مستوى العالم يتم اعتمادها وفق معايير نظام LEED، نحن ملتزمون بتقديم منتجات رائدة ومستدامة وذات قيمة مضافة لعملائنا وفقاً لأعلى معايير الأمان والجودة».

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