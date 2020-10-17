«دو» تطلق خدمة الطلب المسبق على «آي فون 12» و«12 برو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على هاتفي «آي فون 12 برو» و«آي فون 12» في دولة الإمارات، حيث أصبح بإمكان المتعاملين، التقدم بطلب الحصول على الهاتف الجديد من «دو» اعتباراً من 16 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

وتتميز هواتف «آي فون» الجديدة باحتوائها على أكثر نطاقات شبكة الجيل الخامس تقدماً مقارنة بأي هاتف ذكي آخر، مما يجعلها توفر تغطية شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم. ويمكن لعملاء «دو» في دولة الإمارات الاستمتاع بالقدرات والميزات الفريدة التي يوفرها الهاتف الجديد عبر شبكة الجيل الخامس الموثوقة وفائقة السرعة من «دو».

وتتميز هواتف «آي فون 12» بتصميمها الجديد، حيث تم تزويدها بأنظمة جديدة للكاميرا، وشاشات من نوع Super Retina XDR، من الحافة إلى الحافة لتجربة مشاهدة متميزة، مع حماية الواجهة الأمامية المعززة بتقنية الدرع الخزفي، بالإضافة إلى شريحة A14 Bionic التي صممتها شركة «آبل» والتي تُعد أسرع شريحة معالجة على مستوى الهواتف الذكية.



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