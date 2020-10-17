مشروعات صغيرة.. «خط الهدايا».. مشروع ناشئ لتصنيع منتجات ذات جودة عالية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال رائد الأعمال عبيد عبدالرحيم، إنه عندما أطلق مشروعه «خط الهدايا»، كان يستهدف طرح منتجات بطرق جديدة، فريدة وابتكارية، لكن نجاح الفكرة عزز جودة الإنتاج في الشكل والتصميم، بما سمح له بالمنافسة في السوق وإيجاد قاعدة من المستهلكين والمتعاملين الدائمين لمنتجاته.

وأشار إلى أن مشروعه الناشئ يأتي ضمن مجموعة تجارة الهدايا في «رخصة تاجر» التي تصدرها اقتصادية دبي، وتُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهدف إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

مجموعة

وأوضح عبدالرحيم لـ«الإمارات اليوم» أن «خط الهدايا» يتضمن مجموعة تشمل أطقم الأقلام و«الولاعات» وغيرها من الهدايا كمحافظ النقود وميداليات المفاتيح، إضافة إلى علب الهدايا الفاخرة والأزرار الذهبية وعلب أدوات التجميل، فضلاً عن بعض التحف الصغيرة والمشغولات اليدوية التذكارية وغيرها من المصنوعات المتنوعة التي تستخدم للاستعمال الشخصي أو للإهداء.

وأضاف أن «هناك الكثير من المشروعات المحلية في المجال نفسه، حيث اطلعت في بداية مسيرتي على بعض من هذه المشروعات، ووجدت أن معظمها ذو محتوى وتصاميم مشابهة لبعضها بعضاً، ومن هنا قررت العمل على تصاميم وفكرة تكون فريدة من نوعها لبدء مشروعي الخاص».

جودة عالية

وذكر عبدالرحيم، أن مشروع «خط الهدايا» يستهدف طرح منتجات ذات جودة عالية في الشكل والتصميم لمنافسة غيرها من المشروعات الموجودة في السوق، لافتاً إلى أن منتجات مشروعه تمتاز بتفردها وصنعها من مواد جيدة تحتفظ بمظهرها لفترات طويلة وألوان ثابتة.

وأكد أنه يهدف من خلال هذا المشروع إلى طرح منتجات بطرق ابتكارية وجديدة للعملاء الذين يرغبون في الشعور بالتميز، إضافة إلى رغبته في إدارة المشروع بعيداً عن مساره الوظيفي.

وتابع عبدالرحيم: «ركزت في بداية المشروع على التحضيرات الأساسية له مثل اختيار الاسم المناسب الذي يعكس استخدام منتجات مبتكرة باللغة الإنجليزية (جفت لاين) @GiftLine.ae، وتصميم الشعار، وذلك بعد دراسة المشروعات المنافسة في المجال نفسه، ثم بدأت ببناء النموذج الأولي للمنتج أو ما يعرف بـ(Prototype) بعد تحديد الخصائص الرئيسة».

أول منتج

وأشار عبدالرحيم إلى أنه «طرح أول منتج له وهو (بروشات) حول صور شيوخ الإمارات، كما ركز أيضاً على تحديد العملاء مثل الفئة العمرية، ورغباتهم، وشغفهم لتحويل فكرته إلى مشروع ناجح، وعلى هذا الأساس تم طرح (بروشات) صور سيارات كـ(فتك) و(إستيشن) لحب الشباب لهذين النوعين من السيارات».

الرخص

إلى ذلك، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 8431 «رخصة تاجر» منذ إطلاق المبادرة عام 2017 حتى 14 أكتوبر الجاري. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 58% من عدد الرخص (4927)، فيما شكل الذكور نسبة 42% (3504).

ويتم الحصول على الرخصة إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

وتشمل ضوابط «رخصة تاجر» أنه لا يمكن فتح محل تجاري بينما يمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطناً، فيما يكون حق الرجوع القانوني على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

سهولة وثقة بالتعامل

أكد رائد الأعمال عبيد عبدالرحيم، أن الحصول على «رخصة تاجر» من اقتصادية دبي سهل عليه التعامل مع الزبائن، إضافة إلى إعطاء الثقة الكاملة لهم للتواصل والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إن معظم زبائن مشروعه «خط الهدايا» من دبي وأبوظبي والعين، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على تصاميم حصرية ومنتجات جديدة ليضيفها إلى مشروعه.

- المشروع يشمل مجموعة من أطقم الأقلام ومحافظ النقود وميداليات المفاتيح والتحف الصغيرة.

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