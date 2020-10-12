دعوة إلى إلغاء التأشيرات بين الدول العربية وخفض الضرائب على المسافرين

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

أوصى المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي، بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، ووضع بروتكولات موحدة للوجهات السياحية العربية، وتشجيع السياحة الداخلية، وزيادة حملات التسويق السياحي العربي المشتركة، لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربياً، وإعادة النشاط السياحي.

وقال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، محمد خميس بن حارب المهيري، في المؤتمر، إن الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة فيروس «كورونا»، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة.

وأكد أن نجاح الإمارات في صناعة السياحة جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة في القطاع، وأهلها لعبور الأزمة الراهنة بكفاءة من حيث اتباع أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة، واستخدام التكنولوجيا في الكشف السريع والتحاليل المطلوبة، داعياً إلى ضرورة التعايش مع الظرف الراهن، واتخاذ إجراءات واضحة وموحدة في جميع الدول العربية، ما يسمح باستئناف السياحة البينية بسهولة.

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