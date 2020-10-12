"دناتا" تتيح للمسافرين طلب الوجبة المفضلة قبل الرحلة بساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة "دناتا" التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، بالتعاون مع شركة "آي فليت" iFLEAT الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الطيران، وشركة "Thuisbezorgd.nl" العالمية المتخصصة في توصيل الطعام في العالم، مبادرة في هولندا من شأنها إحداث ثورة في تلبية متطلبات الركاب قبل الالتحاق برحلاتهم.

ووققا لبيان صادر اليوم، ستطرح الشركات الثلاث الحل المبتكر تدريجياً في أسواق جديدة، ما سيوفر وجبات ومأكولات خفيفة راقية لركاب الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم.



وتدشن هذه الشراكة تحولاً جذرياً في إمداد الأغذية والمشروبات ومبيعات التجزئة على الطائرات.



ويستطيع المسافرون من مطار شيفول، طلب وجبات الطعام مسبقاً من خلال تطبيق "Takeaway" خلال مهلة تصل إلى ساعة واحدة قبل الصعود إلى الطائرة.

وكانت "خطوط ترانسافيا"، وهي جزء من "مجموعة إيرفرانس- كيه إل إم"، بدأت توفير هذه الخدمة في مطار شيفول منذ سبتمبر الماضي، فيما تعمل حالياً لتعميمها قريباً في مزيد من وجهاتها الأخرى.



وقال نائب رئيس أول قسم التموين في "دناتا"، روبن باغيت، إن "هذه المبادرة فتحت سوق الأغذية والمشروبات العالمية لدى شركات الطيران أمام العلامات التجارية الشهيرة، ما يشكل تغييراً جذرياً في تجربة تناول الطعام على متن الطائرة".



وأضاف أن "خدمات توصيل الطعام باستخدام التطبيقات، شهدت نمواً هائلاً في جميع أنحاء العالم، وذلك نظراً لسهولة الاستخدام واختيار المأكولات والولاء ما يؤدي إلى إقبال مذهل من المستهلكين".



من جهته، قال مؤسس "آي فليت"، ياب روكنز: "كان تركيزنا منصباً دائماً على تحسين تجربة الركاب، وقد وضعنا، من خلال هذه الخدمة الجديدة والتكنولوجيا، خيارات واسعة أمام المتعاملين ووفرنا لشركات الطيران خدمة تحقق وفراً وتحد من هدر الطعام أيضاً على متن الطائرة".



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