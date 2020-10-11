8 % متوسط سعر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في «الإمارات للتنمية»

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أفادت بيانات جمعتها «الإمارات اليوم» بأن متوسط سعر التمويل الذي يوفره مصرف الإمارات للتنمية، يُعد أقل بنسب كبيرة عما توفره البنوك التجارية والمصارف الإسلامية الأخرى، حيث تبلغ النسبة بين 7% و8% فيما تصل في البنوك الأخرى حتى 17%.

وقال مصدر مطلع، فضل عدم نشر اسمه، إن مصرف الإمارات للتنمية يقدم دعماً كبيراً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط على مستوى سعر التمويل، لكن في ما يتعلق بتسهيلات السداد وتأجيل الأقساط ومراعاة ظروف السوق وبما يتماشى والأجندة الوطنية للاقتصاد، كما يقدم حلولاً مرنة ومتنوعة للشركات التي تسعى للتوسع ضمن قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن طبيعة المشروعات نفسها تسهم في تحديد سعر الربح على التمويل، اذ تحظى المشروعات المبتكرة التي تخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بأفضلية وشروط ميسرة وتسهيلات.

وأضاف أنه بجانب أسعار التمويل التنافسية، يقدم مصرف الإمارات للتنمية أيضاً برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات، لتجاوز التحديات المالية التي تعيق الوصول إلى التمويل من البنوك التقليدية. وتم تصميم هذا البرنامج لتحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال توفير ضمان جزئي للمصارف المقرضة، في حالة فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سداد التزاماتها المالية.

وبحسب إفصاح للمصرف، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «يتوافر لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أربعة أنواع من التمويلات وهي: تمويل الأصول التجارية الثابتة مثل المركبات التجارية ومعدات البناء والمعدات الطبية والمهنية، وذلك بنسبة تصل إلى 80٪ من قيمة الأصول».

أمّا النوع الثاني من التمويل، فهو مخصص لتوسعة الأعمال ويلبي احتياجات صاحب العمل القصيرة والمتوسطة سواء بضمانات أو من دون ضمانات حسب التقييم المالي والنوعي للأعمال، مع مرونة في فترات السداد وأسعار ربح جذابة.

وبحسب الإفصاح، فإن النوع الثالث، يشمل تمويل المشتريات والعطاءات وهو ما يعرف باسم تمويل ما قبل البيع، بنسبة تصل حتى 80% من قيمة الفاتورة من خلال قرض متجدد مع خيارات سداد مرنة.

أماّ النوع الرابع والأخير، فهو تمويل ما بعد البيع ويوجه للمبيعات والفواتير.

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