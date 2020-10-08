اجتماع مهم لمجلس شركة "أرابتك" اليوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "أرابتك القابضة" أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليوم الخميس 8 أكتوبر الساعة الثالثة بعد الظهر، وهو الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس.



ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الاجتماع في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية ( الأخير).



وكانت الشركة قد زودت سوق دبي بقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت الأربعاء الماضي 30 سبتمبر، والتي كشفت عنها وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي، وتمثلت بـ:

- عدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب للمحكمة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها وتعيين (إليكس وشركاه) و(ماثيو وايلد)، أو أي شخص أو طرف آخر يحدده مجلس الإدارة وفقاً لما يراه مناسباً كمصف، وعلى أن يقوم مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس وقبل التقدم للمحكمة بطلب الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار ذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الاجتماع.



تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص أو أشخاص يفوضهم المجلس مجتمعين أو منفردين، باتخاذ جميع ما يلزم من القرارات والإجراءات وتقديم الطلبات اللازمة نيابة عن الشركة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع العمومية.

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