«إعمار»: لا نملك أي أراضٍ متنازع عليها في السعودية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد مصدر مسؤول في «شركة إعمار العقارية» أن الشركة لا تمتلك أي أراضٍ متنازع عليها في مشروعات بالسوق السعودية، لافتاً إلى أن الأرض التي يتم تداول أخبار بشأنها على منصات التواصل الاجتماعي، هي لشريك قديم لـ«إعمار»، وتم فك الشراكة بينهما منذ فترة طويلة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأخبار التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة تابعة لـ«إعمار العقارية»، ليس لها أساس من الصحة، وذلك لأننا «لا نملك الأرض من الأساس».

إلى ذلك، أفادت «إعمار» في بيان لسوق دبي المالي، أمس، بأن الأرض ليست مملوكة لشركة «إعمار» أو أي من الشركات التابعة لها. وكانت مواقع تواصل اجتماعي، نشرت أن محكمة سعودية قضت بإلغاء صك ملكية لقطعة أرض في مشروع «بحيرات الخبر»، وهو مشروع كانت «إعمار الشرق الأوسط» التابعة لـ«شركة إعمار العقارية» تعمل فيه مع شركاء آخرين.

وكشفت «إعمار الشرق الأوسط» التي تعمل على عدد من المشروعات في السوق السعودية، عن المشروع في عام 2008.

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