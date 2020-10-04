برجا «فيستا».. يضمان 520 وحدة سكنية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتألف مشروع «فيستا» من برجين سكنيين، تحت اسم «فيستا 1»، و«فيستا 2»، وتم بناؤهما من قبل شركة «إعمار العقارية»، ويقعان في وسط مدينة دبي، مركز الأعمال والسياحة. والبرج الأول عبارة عن ناطحة سحاب، ويضمان 520 وحدة سكنية، وتم إطلاق العمل فيهما عام 2013، وتم الانتهاء منهما بحلول عام 2018. ويصل ارتفاع البرج الأول، المكون من 63 طابقاً إلى 892 قدماً (272 متراً)، وهو يعد حالياً المبنى رقم 32 في قائمة أطول مباني دبي، والمبنى رقم 40 في قائمة أعلى مباني الإمارات. وتم تصميم «برج فيستا 1» من قبل «أدريان سميث»، و«غوردون غيل أركيتكتشر». وتتزين واجهة المبنى بنمط يشبه خلية النحل، وتم تصميم هذه الواجهة من قبل شركة «كولتاي فيسادز» للاستشارات الهندسية. أما البرج الثاني «فيستا 2»، فيتكون من 20 طابقاً ويضم 120 شقة سكنية، ومبني بالنمط المعماري نفسه للبرج الأول.

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