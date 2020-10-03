مشروعات صغيرة.. «فيل جود تي».. تجربة للتعرف إلى الثقافات المختلفة من خلال شرب الشاي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال رائد الأعمال الإماراتي، محمد الهواري، إنه أطلق مشروعه الخاص «فيل جود تي» بداية العام الجاري، بهدف تحقيق تجربة شخصية فريدة من خلال شرب جميع أنواع الشاي المُصدر من مختلف الدول، مشيراً إلى أنه من خلال مشروعه الجديد يمكن لمحبي الشاي التعرف إلى الثقافات الغربية والآسيوية المختلفة.

وأضاف الهواري لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من أن بدايات المشروع اقتصرت على أفكاره فقط، فإن المشروع يحقق الآن نجاحاً وقبولاً ملحوظين بين المستهلكين من مختلف الفئات العمرية، موضحاً أن ذلك يرجع إلى الجودة العالية للشاي، والتصميم الفريد لصندوق حفظ المنتج، إضافة إلى الحب الكبير لعائلته لكوب الشاي الذي أتاح للمشروع الحفاظ على هويته، وعلى جودة المنتجات من خلال السفر إلى مختلف الدول.

إيجابية

وتابع الهواري: «أردت من خلال مشروعي (فيل جود تي) @feelgoodteaco، الحاصل على رخصة تاجر من اقتصادية دبي، أن أصمم تجربة تعزز من السلام الداخلي وطمأنينة النفس، حيث إن كل شخص منا يستحق أن يأخذ الوقت لنفسه لصنع كوب من الشاي». وقال: «أصبح عالم اليوغا والتدبر والتأمل شيئاً أساسياً ومهماً لدى الكثير من الناس، وهو ما ينطبق أيضاً على شرب الشاي الذي هو جزء أساسي يساعد على تحقيق هذه الإيجابية والتوازن النفسي، إضافة إلى فوائد الشاي الصحية الكثيرة والمتنوعة».

15 أنبوبة

وبين الهواري أن صندوق «فيل جود تي» للشاي يضم 15 أنبوبة زجاجية تسمى «كبسولات الشاي»، التي تضم بدورها أوراق شاي كاملة وسائبة تمكن الشارب من تحديد التركيز المحبب لشرب الشاي، حيث يستطيع محبو الشاي أن يضعوا مقداراً معيناً من أوراق الشاي النقية في أكياس قابلة للتحلل والمصنوعة من ألياف الذرة.

وذكر أنه رغم جائحة «كوفيد-19»، فقد تم بيع منتجات «فيل جود تي» لأكثر من 10 آلاف مستهلك داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن صندوق «فيل جود تي» أصبح الهدية المثالية والمميزة لجميع المناسبات، إذ إنه يُمكن للشخص كتابة اسمه أو اسم الشخص صاحب الهدية على الصندوق واختيار اللون المفضل له، وذلك خلال إجراء عملية الطلب عبر الموقع الإلكتروني: «www.thefeelgoodtea.co»

علامة مفضلة

ويطمح الهواري من خلال مشروع «فيل جود تي» إلى زيادة عدد عشاق الشاي، وأن يكون العلامة التجارية المفضلة لاحتساء الشاي في كل منزل بدولة الإمارات ودول الخليج والدول الأخرى.

ونوه بمبادرة رخصة تاجر والتسجيل السريع للحصول على الرخصة من خلال الموقع الإلكتروني «dedtrader.ae».

رخصة تاجر

إلى ذلك، أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري التابع لها أصدر 8174 رخصة تاجر منذ إطلاق المبادرة عام 2017 وحتى 30 من سبتمبر الماضي، موضحة أن الإناث استحوذن على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 58% من عدد الرخص (4773)، فيما شكل الذكور نسبة 42% (3401).

وذكرت اقتصادية دبي، أنها تسعى من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري بموجبها، فيما يمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطناً، بينما يكون حق الرجوع القانوني على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

نشاط تجارة الشاي

يتبع مشروع «فيل جود تي» نشاط تجارة الشاي ضمن رخصة تاجر التي تُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الرخصة إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

ويضم نشاط تجارة الشاي إعادة بيع الشاي المجفف سواء كان سائباً أو بعد تعبئته في عبوات مختلفة، ويشمل خدمات إعادة التغليف والتعبئة للسلع والبضائع الصلبة أو السائلة التي تكون على شكل عبوات سائبة تم تصنيعها في أماكن أخرى، وذلك بإعادة تغليفها وتعبئتها في عبوات استهلاكية أو تجارية تمهيداً لبيعها للمستهلك النهائي أو لتجهيزها للتصدير.

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