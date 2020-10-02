600 شركة في قطاع السيارات تعمل في «جافزا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفادت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، بأن قطاع السيارات وقطع الغيار فيها يوظف أكثر من 7400 موظف، يعملون في 600 شركة من 65 دولة، مشيرة إلى أن منشآت هذا القطاع تشغل مساحة تصل إلى 1.37 مليون متر مربع.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وحدت كل من موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، و«جافزا» جهودهما لتحقيق تعاون استراتيجي مع اتحاد الصناعات الهندية ضمن قمة السيارات 2020 الافتراضية، حيث تم تسليط الضوء على آلية التعامل الإيجابي لقطاع السيارات في مواجهة جائحة «كورونا».

وخلال القمة الافتراضية، أوضح المتحدثون أهمية إنشاء سوق تعتمد على مقوماتها الذاتية، وتتسم بالاستدامة والاستقرار، مؤكدين على الحاجة إلى اتخاذ تدابير جديدة، مثل زيادة الاعتماد على المصادر المحلية في صناعة السيارات وتبني التكنولوجيا واستخدام حلول الجيل الجديد للتنقل وزيادة المساهمة في سلسلة القيمة العالمية.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا، محمد المعلم: «يسرنا أن نكون جزءاً من قمة السيارات 2020، ويشكل تعاوننا مع اتحاد الصناعات الهندية فرصة مهمة للاستفادة من السوق الهندية والتواصل مع شركائنا فيها». وأضاف أن «الجائحة كشفت ضعفاً في سلاسل التوريد وأظهرت الحاجة إلى وجود سلاسل إمداد قادرة على الصمود أمام هذا النوع من الأزمات، حيث عانت الشركات في المنطقة وحول العالم بشكل كبير بسبب الأزمة العالمية، وتباطأت أنشطة الاستيراد والتصدير بسبب إغلاق العديد من المصانع العالمية والأسواق في جميع أنحاء العالم ضمن جهود الالتزام بإجراءات الإغلاق الصارمة».

يشار إلى أن شبكة موانئ دبي العالمية تنتشر عبر عدد من الموانئ في شبه القارة الهندية على نطاق واسع، وهي أول مشغل عالمي يحمل ترخيصاً عبر الهند في صناعة سكة حديد الشحن الهندية، ولديها خطط توسع لتعزيز الوصول إلى الأسواق عبر مراكز الشحن الموجودة في الهند. وتضم موانئ دبي العالمية – الهند، ست محطات وسبعة مستودعات حاويات داخلية، ومحطات شحن خاصة، وخمس محطات شحن حاويات، و20 سكة حديدية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news